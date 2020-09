O Conselho dos Oficiais de Justiça ratificou esta quinta-feira a suspensão de funções do oficial de justiça António Joaquim, depois de o Tribunal da Relação o ter condenado a 25 anos de prisão pela morte do triatleta Luís Grilo.

Foi ratificado o despacho proferido no Plenário do Conselho dos Oficiais de Justiça que se encontra a decorrer no dia de hoje. E já foi notificado da decisão proferida. A notificação ocorreu no dia 15 do corrente mês”, adiantou à agência Lusa, numa resposta escrita, fonte do Ministério da Justiça.