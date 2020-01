Um homem que foi detido por um roubo de um táxi no domingo, em Vila do Conde, no distrito do Porto, ficou preso preventivamente, depois de ter sido presente a tribunal, informou hoje a GNR.

O suspeito, de 43 anos, foi detido pela GNR na sequência de uma denúncia por roubo de veículo, com recurso a arma branca, sendo a vítima um homem de 67 anos, condutor e proprietário de um táxi, que prestou serviço de transporte.

No final da viagem, o suspeito terá ameaçado o taxista com um x-ato e roubou-lhe o carro, colocando-se em fuga, mas acabando por ser intercetado pelos militares, na sequência de um despiste.

Segundo a GNR, o detido tinha já antecedentes criminais pela prática de crimes desta natureza, tendo, anteriormente, sido condenado a uma pena de prisão efetiva de cinco anos e três meses pelos crimes de tráfico de droga e furtos de veículo.