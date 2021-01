A PSP de Cascais ordenou esta sexta-feira o fecho do colégio St. Dominic's International School, em São Domingos de Rana, Cascais.

Ao que a TVI apurou, a escola abriu para que se realizasse um exame do 10.º ano com a presença de 42 alunos.

Os encarregados de educação dos estudantes acabaram por ser chamados ao local, para levarem os alunos para casa.

Ainda que se tenha verificado o respeito pelas normas sanitárias, uma vez que o distanciamento foi garantido, porque a prova se iria realizar num pavilhão, as autoridades proibiram a realização do exame por causa do desrespeito das diretrizes do atual estado de emergência, que regulamenta o encerramento de estabelecimentos de ensino.

O Governo anunciou esta quinta-feira a suspensão imediata de todas as atividades letivas, medida que vai vigorar durante os próximos 15 dias, como forma de conter a propagação de covid-19.