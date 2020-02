O Delegado Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, doutor Mario Durval defendeu esta segunda-feira as medidas tomadas no Aeroporto de Lisboa para combater o surto do novo coronavírus em Itália.

Questionado sobre se deveria existir um controlo mais rigoroso em relação aos passageiros vindos de itália, o delegado afirmou que "não é necessária nenhuma medida especial, sendo que o rastreio deve ser feito no ponto de saída".

Está provado pelos vários surtos virais, ao longo do tempo, que a eficácia da pesquisa nos pontos de entrada não tem interesse", disse.

O delegado disse ainda que não é necessária uma análise aos casos vindos das zonas mais afetadas pelo surto em Itália, porque "parte-se do princípio de que essas pessoas não vão sair do país".

Ainda assim, a proximidade dos casos registados em Itália faz com que, segundo o doutor Mário Durval, seja mais provável existirem casos em Portugal. No entanto, o delegado assumiu a completa confiança no trabalho das autoridades portuguesas e rejeitou o alarmismo, sustentando que a atuação deve ser realizada "consoante aquilo que é estatisticamente provável".

Estão previstos para esta manhã a chegada ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, de três voos provenientes de Itália.

A jornalista da TVI Sofia Fernandes falou com passageiros que vieram nestes voos e que explicaram que à saída de Itália não está a ser feito qualquer controlo.

Morreu na madrugada desta segunda-feira uma quarta pessoa infetada por coronavírus na Lombardia, no noroeste da Itália, avança a radio RAI.

Trata-se de um homem de 80 anos que estava hospitalizado para tratar uma outra doença e que, duante esse período, foi infetado pelo Covid-19. As outras três vítimas mortais também eram pessoas com idade avançada e, pelo menos duas delas, já tinham outros problemas de saúde graves.

As autoridades italianas lutam para manter o novo surto controlado. Neste momento, 152 pessoas estão infetadas, e o norte do país é a zona mais afetada.