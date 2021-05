O padre acusado de ter usado dinheiro de esmolas e das contas bancárias de duas paróquias na Grande Lisboa para comprar, entre outros bens, 19 carros foi esta quinta-feira condenado a quatro anos e seis meses de pena suspensa por um crime de abuso de confiança agravado e um de furto qualificado, no que respeita à paróquia do santo contestável, em Lisboa.

O arguido foi, ademais, absolvido de um crime de abuso de confiança agravado respeitante à paróquia dedos remédios de Carcavelos.

Na leitura da sentença, o juiz admite que “o tribunal teve em conta o percurso de vida e a conduta muito ativa e assertiva do arguido em procurar resolver os problemas da paróquia, que afligem os paroquianos, os toxicodependentes e as prostitutas”.

O padre António Teixeira, das paróquias do Santo Condestável, em Lisboa, e Nossa Senhora dos Remédios, em Carcavelos, foi acusado de ter roubou esmolas para proveitos próprios e para comprar carros. O sacerdote era ainda suspeito de ter vendido arte sacra das paróquias que tinha a cargo no valor de dezenas de milhares de euros.

Entre a alegada arte sacra desviada estão artigos de reliquiários como um cálice cerimonial adornado com safiras, rubis e esmeraldas, mobiliário eclesiástico, objetos em prata ou marfim, como crucifixos e custódias, e várias imagens do séc. XVII. Segundo a acusação, citada pelo mesmo jornal, são peças “de valor histórico e religioso que foram retirados do interior da igreja e da residência paroquial e vendidos pelo arguido sem o consentimento da diocese”.

A venda de alguns destes artigos precisa de autorização do patriarca e outros do próprio Vaticano, o que não terá acontecido. Durante investigação a Polícia Judiciária encontrou algumas destas peças nos antiquários João Ramada e Carlos Santos.