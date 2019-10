Uma manifestação de apoio a Joacine Katar Moreira, a deputada eleita pelo Livre, está marcada para esta segunda-feira. A concentração é organizada pelo Coletivo “Resistimos” e vai ocorrer em frente à Assembleia da República.

No Facebook, foi criado um evento para a manifestação com o nome "Resistimos ao Racismo - Solidariedade com a Joacine!".

Nesta plataforma, o coletivo reitera que “a perseguição feita à Joacine e a eleição” de André Ventura representam um “ataque” contra "as mulheres, LGBT’s, negras, imigrantes, ciganas e precárias" e podem resultar em retrocessos.

A perseguição feita à Joacine e a eleição do Ventura é um ataque a todas nós, LGBTs, mulheres, negras, imigrantes, ciganas e precárias e devemos desde já organizar mobilizações para nos defender dos retrocessos que podem estar ao virar da esquina. As organizações de esquerda, antirracistas, feministas e LGBTs tem que se colocar à frente desta contestação, prestando solidariedade, unificando as lutas e demonstrando como as saídas nacionalistas e de extrema-direita não trazem nada de positivo para as nossas vidas”, refere o movimento.

Joacine Katar Moreira foi eleita deputada pelo Livre, um partido que se assume como ecologista, feminista e antirracista.

Katar Moreira, Beatriz Gomes Dias (BE) e Romualda Fernandes (PS) fizeram história no dia 6 de outubro ao tornarem-se as três primeiras deputadas negras do hemiciclo português.