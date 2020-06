O surto de Covid-19 em Reguengos de Monsaraz fez uma vítima mortal. Trata-se de um idoso, utente do lar onde o surto começou. A Câmara Municipal confirmou o óbito, em comunicado.

“Infelizmente aconteceu ontem [quarta-feira], ao final do dia, uma fatalidade com o falecimento de um idoso que se encontrava no lar” e que já anteriormente tinha “testado positivo” para a Covid-19, revelou o município, enviando “sentidas condolências” à família e aos amigos.

Esta é a primeira morte registada entre os utentes do lar desde que foram conhecidos casos de Covid-19 neste espaço.

"O idoso morreu no lar com acompanhamento de médicos do centro de saúde", relatou o presidente da câmara, José Calixto, dizendo desconhecer a idade da vítima.

Segundo a autarquia, no total, há registo no concelho de “122 casos positivos acumulados” da doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, “oito dos quais curados e 114 ativos”.

Entre os casos registados no concelho, 92 foram detetados no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS): 70 em utentes e 22 em funcionários. Há ainda 22 casos na comunidade.

Há quatro utentes do lar internados no Hospital de Évora, um dos quais em cuidados intensivos, e um profissional da mesma instituição de apoio à terceira idade.

“Os restantes profissionais positivos estão a recuperar nas suas residências”, explicou a câmara, indicando que os oito utentes do lar que “tiveram um segundo teste negativo foram transferidos para um equipamento de primeira linha” na cidade, na quarta-feira à tarde.

De acordo com a câmara, outros cinco idosos foram “temporariamente para a residência de familiares”, enquanto os utentes que estão infetados com covid-19 permanecem no lar.

A nova Área Dedicada Covid-19 de Reguengos de Monsaraz, instalada nos Pavilhões Multiusos de Parque de Feiras e Exposições, já iniciou a atividade.

“Continuaremos testes na comunidade de acordo com as decisões da Autoridade de Saúde Pública, sendo previsível a intensificação da cadência de testagem”, realçou.

A câmara referiu ainda que o total de casos registado no concelho verifica-se “num universo de cerca de 700 testes” já realizados, sendo conhecidos os resultados de “mais de 250 testes”.

Há uma semana, foi detetado o primeiro caso positivo de Covid-19 no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, o de uma utente que foi de imediato internada no hospital de Évora, tendo sido iniciada nesse dia a testagem a todos os funcionários e utentes da instituição e, posteriormente, à comunidade.

Serviços do município, escolas, creches e jardins-de-infância locais, atividades de apoio à família e alguns estabelecimentos comerciais foram encerrados na cidade, tendo igualmente diversos lares em concelhos vizinhos de Reguengos de Monsaraz voltado a suspender as visitas aos seus utentes, como medida preventiva.

Portugal contabiliza pelo menos 1.543 mortos associados à Covid-19 em 40.104 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).