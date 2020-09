A TVI mudou de cara. A redação e o estúdio têm novas cores e uma nova imagem. O resultado final foi-lhe apresentado, no último domingo, nua emissão especial, que mereceu a preferência dos portugueses em termos de audiências.

Registámos as imagens de todo o processo de transformação e mostramos-lhe neste artigo quatro vídeos em timelapse.

O Jornal das 8 do último domingo foi apresentado no estúdio novo, por Pedro Mourinho e José Alberto de Carvalho, com um novo grafismo.

Com uma imagem renovada, vamos, todos os dias, mostrar-lhe o que se passa no Mundo.