Cinco cidadãos estrangeiros foram detidos nos últimos dias, no aeroporto de Lisboa, por suspeita de tráfico de cocaína, suficiente para 45 mil doses individuais, anunciou esta quinta-feira a Polícia Judiciária.

Em comunicado, a PJ explica que a detenção dos suspeitos decorreu em duas ações de controlo sobre os movimentos de passageiros com origem em países considerados de risco.

A droga foi transportada a partir de um país da América do Sul para Lisboa, “dissimulada na estrutura de malas de viagem bem como no interior do organismo" dos suspeitos.

Os arguidos, com idades entre 24 e 44 anos, encontram-se em prisão preventiva por determinação judicial.