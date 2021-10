A região do Algarve é a única do país que tem menos de 80% da população vacinada contra a covid-19. Isso mesmo é confirmado pela Direção-Geral da Saúde, que atualizou esta terça-feira o relatório de vacinação em Portugal.

Com efeito, a região mais a sul do continente tem 78% da população totalmente inoculada, quando todas as outras regiões têm pelo menos 82%.

De resto, Açores, Lisboa e Vale do Tejo e Madeira têm 82% das pessoas completamente vacinadas. Seguem-se Alentejo e Centro, com 86%, enquanto o Norte lidera a contagem, com 87% das pessoas a já terem esquema vacinal completo.

Mas o Algarve é também a região com menos primeiras doses administradas em proporção da população. Ao todo, 81% dos residentes na região levaram pelo menos uma dose, percentagem que sobe para 83% nos Açores e na Madeira, para 85% em Lisboa e Vale do Tejo, para 88% no Centro e Alentejo e para 89% no Norte.

A nível nacional, 84% da população já está totalmente vacinada, segundo o mesmo relatório. A percentagem andará, ainda assim, muito perto dos 85%, o que levou o Governo a avançar para a última fase de desconfinamento, que entrou em vigor a 1 de outubro, e que marcou o fim de grande parte das restrições.