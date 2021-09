O número de doentes internados em cuidados intensivos com covid-19 está a 40% do limite definido como crítico, ou seja, 255 camas ocupadas, o que representa uma diminuição em relação aos 50% da semana anterior, revela o relatório de monitorização das Linhas Vermelhas para a covid-19 divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Nas últimas semanas, este indicador tem vindo a assumir uma tendência decrescente (-19% em relação à semana anterior) e a 15 de setembro havia 103 doentes em UCI, o que significa uma redução bastante acentuada na pressão do SNS.

O grupo etário com maior número de casos de covid-19 internados em UCI corresponde ao grupo etário dos 60 aos 79 anos (57 casos neste grupo etário).

Mas este não é o único indicador que tem tido uma evolução positiva.

O R(t) apresenta valor inferior a 1, indicando uma tendência decrescente da incidência de infeções a nível nacional (0,83) e em todas as regiões.

A 8 de setembro de 2021, a mortalidade específica por covid-19 registou um valor de 11,9 óbitos em 14 dias por um milhão de habitantes, o que corresponde a um decréscimo de 16% relativamente à semana anterior (era de 14,1).

Este valor é inferior ao limiar de 20 óbitos em 14 dias por um milhão de habitantes, definido pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC). Este indicador apresenta uma tendência estável decrescente.

Na verdade, "a análise dos diferentes indicadores revela uma atividade epidémica de infeção por SARSCoV-2 de moderada intensidade, com tendência decrescente a nível nacional, assim como uma tendência decrescente na pressão sobre os serviços de saúde e na mortalidade por covid-19", conclui o relatório.



Vacinas eficazes na redução de hospitalizações e óbitos acima dos 65 anos

A efetividade das vacinas do tipo mRNA (Pfizer-BioNTech e Moderna) contra hospitalizações foi estimada em 94% na população com idade entre os 65-79 anos e em 82% para os indivíduos com 80 ou mais anos.

Relativamente à redução de óbitos por todas as causas em doentes com teste positivo há pelo menos 30 dias, estimou-se uma efetividade de 96% e 81% nas faixas etárias dos 65 aos 79 anos e acima dos 80 e mais anos, respetivamente.

Ou seja, os estudos nacionais de efetividade das vacinas contra a covid-19 na população com 65 e mais anos e que compreendem a análise do período de fevereiro a agosto de 2021, sugerem uma elevada efetividade da vacina na redução das hospitalizações e óbitos associados à covid-19.

Para a população com 80 e mais anos, a monitorização da efetividade da vacina contra formas mais graves da doença ao longo do tempo não revelou uma redução da mesma até três meses após a toma da segunda dose, no entanto, o relatório sublinha que estes resultados devem ser interpretados à luz das limitações dos estudos

Risco de morte é três a sete vezes superior entre os não-vacinados

Desde o início do processo de vacinação contra a covid-19, foram identificados 29.373 casos de infeção por SARS-CoV-2 entre mais de seis milhões de indivíduos com esquema vacinal completo há mais de 14 dias, o que representa 0,4%.

Entre as pessoas vacinadas infetadas, 303 foram internadas. E, destas, mais de metade (59%) tinham mais de 80 anos.

Entre os 29.373 casos de infeção em pessoas com esquema vacinal completo, registaram-se 309 óbitos, dos quais 239 (77,3%) em pessoas com mais de 80 anos.

Da avaliação dos dados consolidados sobre a vacinação, à semelhança do que já se dizia no anterior relatório, datado de 3 de setembro, pode-se concluir que, até 30 de junho, os casos com esquema vacinal completo apresentaram um risco de hospitalização cerca de cinco a dez vezes inferior aos casos não vacinados.

Relativamente à ocorrência de óbitos por covid-19 tendo em conta o estado vacinal, verificou-se que, no mês de agosto (até 29 de agosto), ocorreram 96 óbitos (50%) em pessoas com um esquema vacinal completo, 63 óbitos (40%) em pessoas não vacinadas e 18 óbitos (10%) em pessoas com vacinação incompleta.

A população mais vulnerável encontra-se quase totalmente vacinada, pelo que é esperado que a proporção de casos com esquema vacinal completo no total de óbitos aumente.

No entanto, o risco de morte, que é medido através da letalidade por estado vacinal, é três a sete vezes menor nas pessoas com vacinação completa do que nas pessoas não vacinadas, de acordo com os dados de julho, mês com os dados consolidados mais recentes.