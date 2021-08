Já arrancou a vacinação contra a covid-19 para os jovens de 16 e 17 anos. O vice-almirante Gouveia e Melo visitou este sábado quatro centros de vacinação na região de Lisboa e admitiu “expectativas muito elevadas” em relação à vacinação dos jovens contra a covid-19.

Estou muito confiante que isto vai correr muito bem”, admitiu.

Durante a visita, o coordenador distribuiu o símbolo da task-force da vacinação , que usa no uniforme, a alguns jovens vacinados: "Eles merecem isto, estão a fazer parte desta task-force".

Sobre a decisão de abrir a vacinação aos mais novos na totalidade, Gouveia e Melo "finalmente" revelou a sua posição: "Essa segurança foi garantida pela DGS, portanto sinto-me confortável em agradecer a estes jovens que participam neste combate connosco".

Embora já existam mais de 170 mil jovens com agendamento confirmado para este fim de semana, foi decidido abrir a modalidade “Casa Aberta” a partir de sábado para os maiores de 16 anos que não estejam agendados e não tenham sido infetados com covid-19 nos últimos seis meses.

A task-force lembra que para usufruir do sistema de senha digital da modalidade “Casa Aberta” é necessário que o utente aceda ao portal https://covid19.min-saude.pt/senha-digital-casa-aberta/ e tire uma senha no próprio dia em que pretende ser vacinado, obrigatoriamente para um Centro de Vacinação localizado no seu concelho de residência.

Segundo a 'task force', o número de senhas disponíveis está condicionado à disponibilidade de vacinas em cada centro de vacinação.

Ao pedir a senha digital, o utente deve verificar antecipadamente no portal da afluência (https://covid19.min-saude.pt/cvc/) se o centro de vacinação pretendido tem o “semáforo verde”.

Após preencher e submeter o formulário, deverá receber a sua senha digital com o respetivo número e hora prevista”, explica a ‘task force’, lembrando que as segundas doses serão sempre no local da primeira dose.