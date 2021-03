Neste sábado, Portugal conseguiu administrar 62 mil doses de vacinas contra a covid-19, o valor mais alto desde que se iniciou o processo de vacinação, revelou o Ministério da Saúde.

Essa marca foi conseguida graças à vacinação de 44 mil profissionais da educação.

Hoje, domingo, o país atingiu uma outra marca relevante para o sucesso do plano de vacinação: 80% das pessoas com mais de 80 anos já foram vacinadas com a primeira dose da vacina contra a covid-19.

O coordenador do plano nacional de vacinação contra a covid-19 disse este domingo que a vacinação dos profissionais da educação está a ser um teste à capacidade de o país vacinar em massa e admitiu que será necessário contratar mais profissionais para acelerar o processo de imunização nos próximos meses, mas os números ainda estão em análise.

Vai ser necessário certamente contratar profissionais de saúde. Quantos? É o que nós estamos a apurar neste momento”

O coordenador da task force espera que em abril seja possível vacinar 100 mil pessoas por dia para assim atingir a meta de conseguir a imunidade de grupo até ao final do verão.