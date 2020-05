A GNR vai continuar durante a noite as buscas para encontrar a criança de 9 anos, desaparecida no concelho de Peniche desde a manhã de quinta-feira, disse esta sexta-feira fonte oficial do Comando Territorial de Leiria.

Vamos continuar de noite no terreno com ‘drones' e patrulhas territoriais", afirmou a mesma fonte.

Além destas equipas, binómios cinotécnicos (cães) foram integrados nas buscas diurnas, mas desmobilizaram à noite.

Até agora, "não houve quaisquer indícios" do paradeiro da criança, adiantou a mesma fonte.

As buscas estão a ser feitas na freguesia de Atouguia da Baleia, onde reside a família da menina, "porque não houve capacidade" para as alargar.

A mãe de Valentina fez uma publicação no Facebook, na qual demonstrou o desespero pelo desaparecimento da filha.

Pelas 21:40, participavam na operação 73 operacionais e 23 viaturas, de acordo com a página da Autoridade Nacional da Proteção Civil.

A mesma fonte esclareceu que a criança desapareceu de casa pelas 08:30 de quinta-feira.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso.

De acordo com o que a TVI conseguiu apurar, a criança já tinha desaparecido antes. Nessa altura, foi encontrada por populares, a chorar e a dizer que tinha saudades da mãe.

Os vizinhos do pai dizem que, apesar de separados, o casal dava-se bem.

A menina, de nome Valentina, vestia um casaco azul e calçava uns chinelos quando desapareceu.