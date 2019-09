O piloto que morreu esta quinta-feira após a queda de um helicóptero que combatia um incêndio, em Valongo, chamava-se Noel Ferreira e tinha 34 anos.

Era comandante dos Bombeiros Voluntários de Cete e piloto-aviador da Força Aérea Portuguesa.

O helicóptero embateu em linhas de alta tensão e o piloto ficou encarcerado antes de a aeronave se incendiar.

O aparelho era da Afocelca, uma empresa que cede bombeiros especializados à proteção civil e para a qual a vítima trabalhava.

Segundo a página oficial, a Afocelca é um agrupamento complementar de empresas do grupo The Navigator Company e do grupo ALTRI, que com uma estrutura profissional tem por missão apoiar o combate aos incêndios florestais nas propriedades das empresas agrupadas, em estreita coordenação e colaboração com a Autoridade Nacional de Proteção Civil.

A Afocelca emitiu um comunicado em que confirmou a morte de um dos seus colaboradores.