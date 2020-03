O Facebook informou que várias publicações, incluindo algumas sobre o coronavírus, foram marcadas como “spam” de forma errada devido a um problema de software.

A rede social informou, em comunicado, que em causa esteve um problema no sistema automático que deteta o spam. Entretanto, as publicações já foram novamente restauradas, como explicou Guy Rosen, responsável da plataforma para a integridade, numa mensagem divulgada no Twitter.

We’ve restored all the posts that were incorrectly removed, which included posts on all topics - not just those related to COVID-19. This was an issue with an automated system that removes links to abusive websites, but incorrectly removed a lot of other posts too.