O co-fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, está a sofrer forte contestação, mesmo dentro da própria empresa, por ter permitido que um post de Donald Trump permanecesse na rede. Um grupo de defesa dos direitos civis alertou mesmo que Zuckerberg abriu “um precedente perigoso”.

O mesmo post do presidente norte-americano foi ocultado pelo Twitter, sob alegação de que “glorificava a violência”.

A decisão dos responsáveis do Twitter valeu duras críticas por parte do próprio Donald Trump e azedou as relações entre esta rede social e a Casa Branca.

Na publicação, na sequência dos protestos em Minneapolis por causa da morte de George Floyd, o presidente escreveu que ia “enviar a Guarda Nacional” e avisou que “quando começarem os saques, começarão os tiros”.

Zuckerberg defendeu, numa publicação no Facebook, a decisão de permitir que o mesmo conteúdo permanecesse na rede social. Mark Zuckerberg sublinha que as pessoas devem “poder avaliar por si próprias”.

Três grupos de defesa dos direitos civis nos Estados Unidos reuniram em videoconferência com Zuckerberg e, no final do encontro, defenderam que a posição do fundador do Facebook está errada.

Estamos desapontados e estarrecidos com as incompreensíveis explicações de Mark por permitir que o post de Trump permaneça em linha. (…) Não demonstrou compreensão pela história eleitoral recente e recusou-se a reconhecer que o Facebook está a facilitar o apelo de Trump à violência contra os manifestantes”, escreveram, num comunicado conjunto.

Mark está a estabelecer um precedente muito perigoso e a abrir caminho para que outras vozes digam coisas prejudiciais semelhantes no Facebook.”

Mas Zuckerberg está a receber contestação dentro da própria empresa. Vários colaboradores do Facebook estão a aderir a uma “saída virtual”.

Vários colaboradores deixaram uma mensagem “out-of-office”, nas respostas automáticas aos emails, frisando que estão em protesto.

I work at Facebook and I am not proud of how we’re showing up. The majority of coworkers I’ve spoken to feel the same way. We are making our voice heard. — Jason Toff (@jasontoff) June 1, 2020

Muitos colaboradores da rede social expressaram mesmo a sua frustração nas redes sociais, sublinhando que “estar calado é ser cúmplice” e há mesmo parceiros a quebrar a colaboração com o Facebook.

We at @Talkspace discontinued our partnership discussions with @Facebook today. We will not support a platform that incites violence, racism, and lies. #BlackLivesMatter — Oren Frank (@orenfrank) June 1, 2020