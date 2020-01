Em janeiro, quatro astronautas vão sair da Estação Espacial Internacional para três passeios espaciais, informou a NASA em comunicado. O primeiro é já esta quarta-feira e é exclusivamente feminino: as astronautas norte-americanas Jessica Meir e Christina Koch vão substituir baterias de níquel no exterior da Estação Espacial Internacional por baterias de lítio.

As duas saíram da Estação Espacial Internacional pouco antes do meio-dia (em Lisboa) e o decorrer da saída pode ser acompanhado em tempo real. Deverá durar cerca de seis horas e meia.

O trabalho será terminado numa segunda saída espacial das mesmas duas astronautas na próxima segunda-feira, dia 20 de janeiro.

Recorde-se que o primeiro passeio espacial só de mulheres aconteceu há poucos meses, em outubro de 2019, e contou com as mesmas duas protagonistas.

.@Astro_Jessica and @Astro_Christina set their spacesuits to battery power at 6:35am ET today beginning their spacewalk to continue upgrading station power systems. #AskNASA | Read more... https://t.co/gcYuBSNK3I pic.twitter.com/LAebhIZXbp