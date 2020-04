A Covid-19 tem causado muitas mudanças no mundo e na vida da população e são os animais quem mais parece tirar proveito disso.

De acordo com o jornal Le Parisien, pela primeira vez em quase 100 anos, um lobo cinzento europeu foi visto na vila de Londinières, em Seine-Maritime, França. A espécie estava dada como extinta no país desde 1930 e os investigadores acreditam que a falta de movimento humano pode ser a causa para o aparecimento do lobo.

As imagens foram partilhadas por David Desjardins, morador daquela zona, e capturadas por uma caixa de foto-vídeo à prova de água que é acionada automaticamente quando um animal passa.

A câmara municipal de Seine Maritime pediu que qualquer observação deste animal ou ataque a rebanho doméstico fosse comunicado, até porque é necessário confirmar se efetivamente se trata do lobo cinzento .

Considerando que muitas raças de cães podem apresentar tamanho e tonalidades de pêlo semelhantes às de um lobo, esta experiência deve ser estudada com algumas reservas", disse a câmara de Seine Maritime, em comunicado.

O lobo foi visto sozinho, um fenómeno que não espanta os investigadores uma vez que este é um comportamento normal. Na primavera, estes animais afastam-se das alcateias e vão em busca de companheiro.

Eles podem percorrer distâncias de várias centenas de quilómetros em poucos meses antes de se estabelecerem num local", explicou a câmara de Seine Maritime.

A distância máxima do local de nascimento pode exceder os 1.500 quilómetros."

No último século, os lobos cinzentos europeus eram vistos apenas nos Alpes, em França, depois de terem sido dados como extintos em Itália por causa da caça. Estima-se que, em território francês, existam mais de 530 lobos a maioria em locais perto de Itália como os Alpes e o sudeste do país.

Esta já não é a primeira vez que os animais aproveitam a falta de pessoas na rua para aparecer. Leões e ursos já foram apanhados a dormir e a brincar em locais onde antes não o faziam e na Austrália um canguru aproveitou para conhecer a cidade. Na Califórnia, um coiote acreditou que esta seria a melhor altura para ir dar um mergulho à praia.