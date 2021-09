O proprietário de uma tabacaria está a ser acusado de roubar o bilhete da lotaria vencedor, no valor de 500 mil euros, a uma idosa, em Nápoles, Itália.

O bilhete terá sido roubado, na sexta-feira, quando a idosa pediu a um funcionário para verificar se ela realmente tinha ganho o prémio.

O funcionário passou então a raspadinha para o dono da loja para uma verificação final. Foi nesse momento que o homem terá roubado o bilhete e fugido de moto do estabelecimento.

Os funcionários da tabacaria denunciaram a situação às autoridades e no, domingo, o proprietário foi encontrado pela polícia no aeroporto de Fiumicino, em Roma, a tentar fugir num voo para as Ilhas Canárias, em Espanha.

No entanto, as autoridades não encontraram o bilhete vencedor. O homem foi libertado sob fiança após a detenção.

A repartição de impostos italiana que administra a lotaria bloqueou os números dos bilhetes vendidos na loja para evitar que o ladrão levantasse o prémio.

As autoridades continuam à procura do bilhete.

LEIA TAMBÉM

VENCEDORA DO EUROMILHÕES OFERECE UM MILHÃO A CADA FAMILIAR ANTES DE MORRER

APÓS VER VOO CANCELADO, MULHER COMPRA RASPADINHA E GANHA UM MILHÃO DE DÓLARES

HOMEM FICA DESEMPREGADO E GANHA 70 MILHÕES DE EUROS EM LOTARIA

CRIANÇA RECEBE COMPENSAÇÃO DE QUASE 350 MIL EUROS APÓS MORTE DO PAI