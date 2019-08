O Brasil está disposto a aceitar ajuda internacional para combater os fogos e para a preservação da Amazónia, desde que fique responsável pela gestão dos recursos.

O porta-voz da Presidência disse que o apoio do G7 (que junta os países mais industrializados do mundo) deve ser "acolhido", porque o Brasil "não rasga dinheiro".

Os recursos advindos do exterior em benefício do combate a esse momento que vivenciamos de queimadas serão bem-vindos, mas gostaria de reforçar que é essencial o entendimento de quem venha a promover essa doação de que a governança desses recursos, financeiros ou de reposição de materiais e ferramentas, é do Governo brasileiro", disse Otávio Rêgo Barros, citado pelo portal de notícias UOL.