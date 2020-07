As autoridades norte-americanas recuperaram, nesta segunda-feira, o corpo da atriz Naya Rivera, cinco dias depois do alerta para o seu desaparecimento, adianta o portal TMZ, citando fonte policial.

O corpo de Naya Rivera, 33 anos, que se notabilizou pelo seu papel de Santana Lopez na série Glee, foi recuperado durante a manhã pela equipa de busca e resgate do condado de Ventura, na Califórnia.

Naya Rivera desapareceu quando, alegadamente, nadava no lago Piru durante um passeio de barco. A atriz estava acompanhada pelo filho de quatro anos, que foi encontrado dentro da embarcação.

As autoridades suspeitaram, desde logo, de um "trágico acidente".

Naya Rivera alugou um barco na tarde de quarta-feira para passear com o filho de quatro anos. O barco foi encontrado à deriva na parte norte do lago com a criança, sozinha, a dormir. O filho de Rivera disse aos investigadores que ele e a mãe estiveram a nadar no lago e que ele voltou para o barco, mas Rivera não. Os investigadores acreditam que Naya Rivera se afogou naquilo que parece ser um trágico acidente", explicou, em comunicado, a polícia, na quinta-feira, quando se iniciaram as buscas.