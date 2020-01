Brad Pitt é um dos atores da atualidade que é reconhecido mundialmente e que dispensa apresentações. Por isso mesmo, ninguém ficou indiferente à opção do ator em usar orgulhosamente a placa de identificação no almoço dos Óscares, na segunda-feira.

O artista, de 56 anos, que está nomeado para o Óscar de 'Melhor Ator Secundário' pelo seu papel no filme 'Era uma vez... em Hollywood', foi visto a conversar descontraídamente com vários colegas pela sala onde decorreu o evento, sempre com a placa na lapela do blazer.

O gesto de Brad Pitt foi amplamente comentado nas redes sociais, com muitos utilizadores a elogiar a "humildade" do ator, assim como a sua boa disposição.

Tengan la humildad de Brad Pitt que usó una etiqueta con su nombre en un evento de Los Oscars, por si alguien no sabe quién es. pic.twitter.com/RvkOyTt4dR — Carolina🍷 (@Bellealouette) January 28, 2020

E o Brad Pitt trollador usando crachá para ser "reconhecido" no almoço de confraternização dos indicados ao Oscar... That guy! 😂😂❤️ #oscars2020 pic.twitter.com/qtvawd9e8z — Reinaldo Glioche (@rglioche) January 28, 2020

Brad Pitt usando gafete con su nombre en una fiesta de los Oscar, para identificarse.



Y ustedes sintiéndose los influencers más conocidos del mundo.



HUMILDAD. 🖤 pic.twitter.com/vFpv5JmwUP — Coronavirus primaveral (@PrimaveraFraijo) January 29, 2020

Brad Pitt é o favorito na corrida ao Óscar de Melhor Ator Secundário depois de ter arrecadado os galardões na mesma categoria nos prémios SAG, Globos de Ouro e Critics’ Choice Awards.