A cerimónia dos Óscares motiva sempre muitas apostas e previsões. Mas, se é certo que a gala dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, é normalmente pautada por algumas surpresas, também o é que, a esta altura, já há muitos favoritos na corrida às estatuetas douradas.

Esta temporada de prémios do cinema já conheceu vários momentos de distinção, desde a gala dos Globos de Ouro à dos Bafta, passando pela entrega dos prémios do Sindicato de Atores (os SAG Awards) ou pelos prémios do Sindicato dos Produtores (os Producers Guild Awards)

Por isso, a esta altura há já vários indicadores que permitem perfilar os filmes, os atores e os cineastas que partem em vantagem para a cerimónia dos Óscares.

Reunimos estes dados e as antevisões da imprensa especializada para fazermos uma espécie de previsão dos principais vencedores da noite.

Melhor Filme

"Le Mans '66: O Duelo"

"O Irlandês"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Mulherzinhas"

"Marriage Story"

"1917"

"Era Uma Vez em... Hollywood"

"Parasitas"

Vencedor provável: “1917”, de Sam Mendes

Ainda que “Joker”, de Todd Philipps, seja o filme mais nomeado, “1917”, de Sam Mendes, é o mais bem posicionado para ganhar a principal estatueta da noite, a de Melhor Filme.

O filme, que acompanha dois jovens soldados numa missão arriscada no auge da Primeira Guerra Mundial, venceu o Globo de Ouro de Melhor Filme Dramático, o prémio principal do Sindicato de Produtores dos EUA e o prémio de Melhor Filme nos Bafta.

Os especialistas não descartam, no entanto, uma surpresa, como de resto já tem acontecido – vejam-se os casos recentes de “Green Book” ou “Moonlight”.

“Parasitas” tem sido muito aclamado pela crítica e estado presente em quase todas as listas de melhores filmes do ano. Mas o facto de estar nomeado para Melhor Filme em Língua Estrangeira pode ser um sinal de que não vai ganhar a categoria principal. Se ganhar as duas categorias será o primeiro filme a fazê-lo.

Melhor Atriz

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saorise Ronan (Mulherzinhas)

Charlize Theron (Bombshell)

Renée Zellweger (Judy)

Vencedor provável: Renée Zellweger, “Judy”

Na categoria de Melhor Atriz, Renée Zellweger tem-se assumido como a favorita pela sua interpretação de Judy Garland no filme “Judy”. A atriz venceu o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Filme Dramático, o prémio do Sindicato de Atores (SAG Awards) e também o Bafta.

Esta é a quarta vez que Zellweger está nomeada aos Óscares, sendo que já venceu na categoria de Melhor Atriz Secundária em 2004, por “Cold Mountain”.

Melhor Ator

Antonio Banderas (Dor e Glória)

Leonardo DiCaprio (Era Uma Vez Em... Hollywood)

Adam Driver (Marriage Story)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (Dois Papas)

Vencedor provável: Joaquin Phoenix, "Joker"

O desempenho de Joaquin Phoenix como “Joker” tem sido muito elogiado pela crítica e pelo público e deverá fazer com que o ator leve o seu primeiro Óscar para casa.

Phoenix é o grande favorito na categoria de Melhor Ator, depois de também ter conquistado o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme Dramático, o prémio do Sindicato de Atores e o Bafta.

Esta é a quarta vez que Phoenix está nomeado para os Óscares: primeiro foi nomeado na categoria de Melhor Ator Secundário com “Gladiador”, em 2001, depois nas categorias de Melhor Ator com “Walk the Line”, 2006, e “The Master”, 2013.

Melhor Atriz Secundária

Kathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern (Marriage Story)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Mulherzinhas)

Margot Robbie (Bombshell)

Vencedor provável: Laura Dern, “Marriage Story”

As apostas vão para Laura Dern, por “Marriage Story”,um filme que tem a chancela do serviço de streaming Netflix. A atriz venceu o Globo de Ouro, o prémio do Sindicato de Atores e o Bafta para Melhor Atriz Secundária.

Antes deste filme, realizado por Noah Baumbach, Laura Dern já tinha sido duas vezes nomeada aos Óscares: na categoria de Melhor Atriz em 1992 por Rambling Rose e como Melhor Atriz Secundária em 2015 por “Wild”.

Melhor Ator Secundário

Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Anthony Hopkins (Dois Papas)

Al Pacino (O Irlandês)

Joe Pesci (O Irlandês)

Brad Pitt (Era Uma Vez em… Hollywood)

Vencedor provável: Brad Pitt, “Era Uma Vez em… Hollywood”

Tal como no caso de Laura Dern, as estrelas estão alinhadas para que Brad Pitt vença o Óscar de Melhor Ator Secundário, depois de o ator ter conquistado o Globo de Ouro, o pémio do Sindicato de Atores e o Bafta pelo seu desempenho em “Era Uma Vez em… Hollywood”, de Quentin Tarantino.

Brad Pitt já esteve várias vezes nomeado aos Óscares como ator e como produtor. A única estatueta que levou para casa foi de resto como produtor quando “12 Anos Escravo” venceu o Óscar de Melhor Filme, em 2014.

Melhor Realizador

Martin Scorsese (O Irlandês)

Todd Phillips (Joker)

Sam Mendes (1917)

Quentin Tarantino (Era Uma Vez Em... Hollywood)

Bong Joon-ho (Parasitas)

Vencedor provável: Sam Mendes, “1917”

Sam Mendes parte como favorito depois de ter ganho o Globo de Ouro e o Bafta nesta categoria. Se vencer, será a segunda vez que leva o Óscar de Melhor Realização para casa depois de ter conquistado uma estatueta nesta categoria por "Beleza Americana", em 2000.

Ainda assim, a imprensa da especialidade destaca que pode haver uma surpresa: por um lado, pode ser a vez de Quentin Tarantino ganhar o seu primeiro Óscar como realizador com “Era uma Vez em… Hollywood” e, por outro lado, há a hipótese de Bong Joon-ho ganhar com “Parasitas”.

Melhor Filme Estrangeiro

Corpus Christi - A Redenção

Honeyland

Os Miseráveis

Dor e Glória

Parasitas

Vencedor provável: “Parasitas”, de Bong Joon-ho

O filme sul-coreano, realizado por Bong Joon-ho, tornou-se um fenómeno a nível mundial. Ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, um dos festivais de cinema mais importantes do mundo, venceu o Globo de Ouro e o Bafta para Melhor Filme Estrangeiro e o prémio do Sindicato de Atores para Melhor Elenco, tornando-se o primeiro filme em língua estrangeira a receber tal distinção.

A obra reflete sobre a desigualdade e os efeitos nocivos do capitalismo, num filme que oscila entre o registo de comédia negra e o drama.