Depois de conquistar a Taça dos Libertadores no sábado, Jesus conseguiu novo feito: o Flamengo é matematicamente campeão do Brasileirão.

O técnico português é o primeiro treinador estrangeiro a conquistar o título do Brasileirão.

O Palmeiras, que está em segundo lugar na liga, perdeu em casa contra o Grémio.

QUE FIM DE SEMANA, NAÇÃO! APÓS CONQUISTAR A CONMEBOL LIBERTADORES, O FLAMENGO ACABA DE SE SAGRAR HEPTACAMPEÃO BRASILEIRO! É HORA DE SOLTAR O GRITO! #OBrasileiroJáGanhamos7 #JogamosJuntos #EsseÉONossoLugar pic.twitter.com/XSOgiMfOkZ — Flamengo (@Flamengo) November 24, 2019

O primeiro golo foi de Everton aos 69 minutos e, ao minuto 83, Bruno Henrique deu o empate ao “verdão”. Everton marcou o segundo aos 72 minutos.

Quando Jesus chegou ao Rio de Janeiro tinham-se cumprido 9 jornadas e o Flamengo estava em terceiro lugar, a 8 pontos do líder Palmeiras. Eram poucos os que acreditavam no título.

4 meses e 10 dias depois do primeiro jogo, em que o Flamengo goleou o Goiás por 6-1, o treinador bateu o recorde de vitórias numa só época no campeonato brasileiro e ainda pode bater muitos outros: menos derrotas e o de maior número de golos marcados por uma equipa numa temporada.

Também o recorde de pontos no campeonato está prestes a ser batido. O Flamengo já igualou os 85 pontos do Corinthians, em 2015.

Depois da vitória no terreno do Grémio, e do empate do Palmeiras na Bahia, faltava apenas uma vitória ao Flamengo de Jorge Jesus para ser campeão brasileiro.

Para o fim do campeonato, a equipa de Jesus ainda precisa de disputar 4 jogos. O próximo será esta quarta-feira, no Maracanã, diante do Ceará.

A semana é de festa para o Flamengo e para o técnico que, entre os festejos, também será homenageado esta segunda feira na Câmara Municipal do Rio de Janeiro com a distinção de cidadão honorário da cidade.



20 minutes from two titles in 25 hours. #flamengo pic.twitter.com/1mfGveyqAV — Blaise Bourgeois | The Football Nomad (@BlaiseBourgeois) November 24, 2019

Foi um fim de semana de sonho para o técnico português que está nas bocas de todos os brasileiros. O país rendeu-se ao treinador português, depois da vitória por 2-1 frente aos argentinos do River Plate, na Taça Libertadores.

A vitória foi vivida por entre as ruas do Rio de Janeiro, numa tarde de euforia e festa. Um milhão de adeptos gritou pelo nome de Jorge Jesus.