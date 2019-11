A Polícia Judiciária deteve por tentativa de homicídio uma mulher suspeita de abandonar um recém-nascido em Lisboa. Será a mãe do bebé que foi encontrado na terça-feira por um sem-abrigo, num contentor do lixo em Santa Apolónia. O bebé está internado mas não tem qualquer problema de saúde.

Em comunicado, as autoridades referem que a PJ, "através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, identificou, localizou e deteve uma mulher, de 22 anos de idade, por fortes indícios da prática de homicídio qualificado, na forma tentada, vitimando uma criança do sexo masculino, recém-nascido, seu filho".

A detenção ocorreu na madrugada desta sexta-feira em Lisboa. "A detida vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, no qual será sujeita à aplicação das medidas de coação processual adequadas", refere ainda a nota enviada à comunicação social.

A PJ marcou para o meio-dia uma conferência de imprensa onde prestará mais esclarecimentos sobre o caso.

O recém-nascido foi encontrado na terça-feira no interior de um caixote do lixo em Lisboa, tendo sido transportado com vida para o Hospital D. Estefânia. Ontem, o responsável pela unidade de cuidados intensivos neonatais do Hospital Dona Estefânia, Daniel Virella, referiu que se trata de "um bebé saudável”, pelo que, em termos clínicos, poderia ter alta nas próximas 48 horas.

Segundo Daniel Virella, a alta do bebé depende da decisão do Estado para o acolher, nomeadamente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), reforçando que “clinicamente não há nada que impede de ter alta”.

Após ter sido internado no polo de urgência de pediatria do Hospital Dona Estefânia, onde precisou de “cuidados quase mínimos”, o recém-nascido foi transferido para a Maternidade Alfredo da Costa por “não carecer de cuidados complexos médicos e cirúrgicos”.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agradeceu na quinta-feira, depois de sair da Web Summit, o “gesto cívico e humano” do sem-abrigo que salvou o recém-nascido.