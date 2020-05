Katy Perry divulgou, esta sexta-feira, a segunda música- "Daisies" - do novo álbum juntamente com o videoclipe onde a barriga proeminente foi a estrela.

No vídeo, Katy Perry aparece com um vestido branco que acaba por despir dentro de uma cascata, mostrando totalmente a barriga.

"Escrevi esta música há alguns meses como um convite para permanecer fiel ao caminho que decidimos para nós mesmos, independentemente do que os outros possam pensar. Recentemente, ela ganhou um novo significado para mim, tendo em vista o que o mundo inteiro está a passar. Cada um de nós é único no meio de mais de 7 mil milhões de pessoas, com as suas próprias histórias de força e resiliência para contar. Espero que 'Daises' seja a banda sonora para os seus sonhos, agora. Especialmente para aqueles que deixamos para trás", escreveu a cantora no Instagram.