O gabinete do procurador de Paris anunciou este domingo que uma quinta pessoa morreu devido aos ferimentos que sofreu no tiroteio ocorrido no mercado de Natal de Estrasburgo, cidade do nordeste de França.

Segundo a agência noticiosa Reuters, um porta-voz da Procuradoria francesa adiantou apenas que se tratava de um cidadão polaco.

O atirador, Cherif Chekatt, foi morto na noite de quinta-feira depois de disparar contra a polícia. Foi o culminar de operação de "caça ao homem" de dois dias que envolveu mais de 700 membros das forças de segurança francesas.