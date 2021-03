O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi anunciou esta quinta-feira que Itália vai retomar a vacinação contra a covid-19 com o produto da AstraZeneca a 19 de março, depois de uma decisão favorável da Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla original).

Itália foi um dos muitos países que interromperam de forma total a vacinação com AstraZeneca na sequência de alguns casos de alergias graves e tromboses em pessoas vacinadas. Agora torna-se no primeiro a anunciar a retoma da vacinação.

O governo italiano acolhe a decisão da EMA sobre a vacina da AstraZeneca. A administração com AstraZeneca será retomada já amanhã (19 de março). A prioridade do governo mantém-se em dar o maior número de vacinas no menor tempo possível", afirmou Mario Draghi.