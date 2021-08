Subiu para 108 o número de mortos do ataque junto ao aeroporto de Cabul, no Afeganistão. Entre as vítimas, estão 95 civis e 13 militares norte-americanos. De acordo com a Associated Press, há ainda pelo menos 150 feridos.

O ataque envolveu dois bombistas suicidas e ainda homens armados que dispararam sobre a multidão que tentava fugir do país através do aeroporto.

O atentado foi revindicado pelo Estado Islâmico. Fontes norte-americanas citadas pela Reuters tinham dado conta que o ataque teria sido executado pelo grupo ISIS-K.

Os talibãs condenaram o ataque, lembrando que ocorreu numa área controlada pelas forças militares dos EUA.

O porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, disse que o seu grupo "condena veementemente" o ataque no aeroporto de Cabul, “cuja segurança está nas mãos das forças americanas”, e disse que o Emirado Islâmico está a prestar “muita atenção à segurança e proteção do seu povo”.

غبرګون:

اسلامي امارت د کابل په هوايي ډګر کې په ملکي خلکو چاودنه په کلکه غندي، یاده چاودنه په هغه سیمه کې ترسره شوې چې د‌ امنيت مسئولیت يې د امريکايي ځواکونو په لاس کې دی.

اسلامي امارت د خپلو خلکو امنيت او ساتنې ته کلک متوجه دی، د شر غوښتونکو کړيو مخه به په کلکه سره ونيول شي. — Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) August 26, 2021

O porta-voz dos talibãs prometeu ainda que os autores do ataque “serão severamente dissuadidos”.

Numa primeira reação, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deixou um aviso: os Estados Unidos não estão intimidados e prometem retaliar.