Albert Rivera demitiu-se de líder do Cidadãos, esta segunda-feira. A decisão surge depois de o partido ter sido o maior derrotado nas eleições deste domingo em Espanha.

Nestas eleições o Cidadãos perdeu mais de dois milhões e meio de votos e passou de terceira força política, com 57 deputados, a sexta, elegendo apenas dez deputados. Foi ultrapassado pelo partido de extrema-direita Vox, pela coligação de extrema-esquerda Unidas Podemos e pela Esquerda Republicana da Catalunha (força independentista).

A demissão de Rivera foi apresentada ao comité executivo do Cidadãos, reunido em Madrid esta segunda-feira, segundo o El País.

O político, de origem catalã, que esteve 13 anos à frente do Cidadãos, assumiu o descalabro eleitoral no domingo e convocou um congresso extraordinário.

É um mau resultado, sem desculpas. (...) Os líderes assumem não só os êxitos, mas também os fracassos ", reconheceu, numa conferência de imprensa, no domingo, após a divulgação dos resultados eleitorais.

Um congresso extraordinário do partido deverá agora eleger um novo líder. De acordo com a imprensa espanhola, Inés Arrimadas, a cabeça de lista por Barcelona e líder parlamentar do partido, perfila-se como favorita para suceder a Rivera.

Arrimadas é uma das figuras de maior projeção do Cidadãos e mostrou-se sempre fiel a Rivera, concordando com os projetos do partido dos últimos tempos. A imprensa não descarta, porém, a possibilidade de outros nomes como Luis Garicano.