Não à Violência! Não ao Ódio! Não à Opressão! Não ao Preconceito! Não à Descriminação! Não ao Fascismo!!!! Não ao votar em alguém por medo, ignorância e desespero! Não à propagação de ideias que promovem a desunião, a agressividade, a desumanidade! Tenha um voto consciente!! Juntos por um Brasil Livre, Democrático! Na sua Força, Singularidade e Diversidade! Não queremos retrocessos!!! Queremos União e Respeito, Liberdade e Afecto, Educação e Inclusão! Amor por um país, pelo seu povo e suas tantas distintas culturas! Riqueza cultural e miscegenação! #maislivros #menosarmas #porumbrasillivre #hadadd Juntos pela Democracia!!! Força e União Brasil! 🇧🇷💪🏽💚👊🏽 “Primeiro levaram os negros Mas não me importei com isso Eu não era negro Em seguida levaram alguns operários Mas não me importei com isso Eu também não era operário Depois prenderam os miseráveis Mas não me importei com isso Porque eu não sou miserável Depois agarraram uns desempregados Mas como tenho meu emprego Também não me importei Agora estão me levando Mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém Ninguém se importa comigo.” Bertolt Brecht

A post shared by joanadeverona (@joanadeverona) on Oct 9, 2018 at 4:38am PDT