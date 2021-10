O FBI confirmou, esta quinta-feira, que os restos mortais encontrados num trilho num parque na Florida são de Brian Laundrie, o namorado de Gabby Petito que estava desaparecido.

"Uma comparação dos registos dentários confirmou que os restos mortais encontrados na Reserva Memorial T. Mabry Carlton Jr. e no Parque Ambiental Myakkahatchee Creek são de Brian Laundrie", pode ler-se no comunicado do FBI.

#UPDATE: On October 21, 2021, a comparison of dental records confirmed that the human remains found at the T. Mabry Carlton, Jr. Memorial Reserve and Myakkahatchee Creek Environmental Park are those of Brian Laundrie. @FBITampa pic.twitter.com/ZnzbXiibTM