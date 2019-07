Kam McLeod, de 19 anos, e Bryer Schmegelsky, de 18, continuam desaparecidos. Os dois jovens que são suspeitos de terem matado três pessoas numa zona remota do norte do Canadá estão em fuga há duas semanas e a Real Polícia Montada do Canadá anunciou, na noite de segunda-feira, que um avistamento da dupla num depósito de lixo não pôde ser confirmado, após uma operaçõo de buscas "exaustiva e minuciosa".

As autoridades continuam a pedir à população que se mantenha vigilante e prometem que a polícia não deixará de patrulhar as áreas das localidades de York Landing e Gillam, na província de Manitoba, onde se supõe que estejam os dois suspeitos dos crimes.

After a thorough & exhaustive search, #rcmpmb has not been able to substantiate the tip in York Landing. RCMP resources will continue to be in the York Landing & Gillam areas.



We thank the community for their patience & understanding & ask them to continue to be vigilant.