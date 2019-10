Mais uma manifestação independentista decorre este sábado em Barcelona.

A Arran, uma organização de jovens da esquerda catalã independentista, marcou uma concentração de protesto a partir das 18:00 (17:00 de Lisboa), na Praça de Urquinaona, no centro de Barcelona, para exigir a demissão do conselheiro (ministro regional) Miquel Buch, que acusam de meter a polícia regional (Mossos d’Esquadra) às ordens da Polícia Nacional espanhola.

Outras organizações separatistas estão a dar o seu apoio a esta concentração, nomeadamente os CDR (Comités de Defesa da República), que defendem a proclamação da República catalã através da “desobediência civil pacífica e não violenta”, e a ANC (Assembleia Nacional Catalã), uma organização cívica com o objetivo de alcançar a independência política da Catalunha.

Nos dias anteriores também foram convocadas manifestações “pacíficas” no final da tarde que depois de acabarem, no início da noite, foram seguidas por confrontos violentos entre grupos de jovens encapuzados e a polícia.

A Guarda Urbana de Barcelona publicou uma mensagem na rede social Twitter a recomendar aos comerciantes para baixarem as persianas esta tarde, antes do início da concentração.

Because of the risk of more riots, we advise the shops around Plaça Urquinaona to keep closed this afternoon. pic.twitter.com/Bl0Zyz0Mmt