O governador do Estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, confirmou, neste sábado, em conferência de imprensa, a morte de três crianças devido à síndrome relacionada com a Covid-19.

Os hospitais nova-iorquinos identificaram, pelo menos, 73 casos desta doença inflamatória grave, que está a ser associada ao novo coronavírus e que se pensava não afetar as crianças.

A primeira morte foi confirmada na sexta-feira e vitimou um menino de cinco anos.

Três crianças nova-iorquinas morreram do que pode ser uma doença relacionada com a Covid-19. Pensávamos que as crianças não eram afetadas pela Covid-19, mas já não temos assim tanta certeza", afirmou Cuomo.

As autoridades de saúde identificaram casos entre crianças com apenas um ano e até aos 12, a maioria no Estado de Nova Iorque, epicentro do surto nos Estados Unidos, com 73 dos 100 casos suspeitos assinalados até ao momento.

Além de Nova Iorque, os restantes casos suspeitos da síndrome inflamatória foram identificados em Nova Jérsia, Washington, Delaware, Pensilvânia, Califórnia, Luisiana e Massachusetts.

A síndrome inflamatória multissistémica pediátrica, como está a ser denominada, tem sintomas parecidos com outras doenças inflamatórias como a Doença de Kawasaki e a Síndrome do Choque Tóxico.

Esta é uma forma extremamente rara e desconhecida de Covid-19 nas crianças", sublinhou, na sexta-feira, o hospital nova-iorquino Mount Sinai, após a morte do menino de cinco anos.

Em Portugal, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, confirmou, a 30 de abril, a existência de um caso de uma criança com um quadro clínico idêntico ao de uma doença inflamatória grave associada à Covid-19.