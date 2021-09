O polícia britânico que assumiu em junho ter raptado, violado e estrangulado até à morte Sarah Everard, ficou esta quinta-feira em prisão perpétua.

Após os dois primeiros dois dias de audiência a Wayne Couzens, o homicida ficou a saber esta quinta-feira qual a setença a que ficaria sujeito.

Esta quinta-feira, no banco dos réus, a hipótese mais provável foi a que acabou por se confirmar: a de que Wayne Couzens enfrentará uma pena de prisão perpétua. A defesa do homicida, tentou contrariar a decisão do juiz, alegando que o ex-polícia não está bem psiquicamente, avançando que não seria justa, por isso, a ordem de prisão vitalícia.

Jim Sturman argumentou que Couzens não deveria ser condenado a perpétua por se encontrar num estado de depressão avançado, por ter admitido a prática do crime e ainda por não ter qualquer registo criminal anterior por violência.

A defesa do arguido lembrou ainda que havia motivos para "se dar uma oportunidade ao réu para se redimir”. Apesar disso, o juiz foi perentório na sua decisão. "Sarah foi vítima de uma série de circunstâncias grotescas", reafirmou.

De lembrar que este foi um crime com várias condicionantes que agravaram a acusação de Wayne, tais como “sequestro e violação”, assim como “estrangulamento”, que a autópsia ao corpo revelou ter sido a causa da morte da mulher.

Recorde-se que a mulher, de 33 anos, seguia para casa a 3 de março quando foi abordada por Couzens que, alegando uma operação relacionada com a covid-19, a algemou e deteve de forma ilícita.

O corpo de Sarah acabou por ser encontrado uma semana depois, numa floresta em Kent, e o agente de autoridade foi acusado pelo sequestro e homicídio da mulher. No entanto, apesar de haver imagens de videovigilância que mostravam o momento da detenção, apenas meses depois confessou o crime.