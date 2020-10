O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer que o próximo debate contra Joe Biden, no âmbito das eleições presidenciais norte-americanas, seja adiado por uma semana.

De acordo com o comunicado da campanha de Trump, citado pela Reuters, o atual presidente quer que o próximo debate seja adiado para dia 22 de outubro. Caso contrário, não irá participar no debate agendado para dia 15 do mesmo mês.

O mesmo comunicado sugere ainda que o terceiro debate presidencial seja reagendado de dia 22 para dia 29 de outubro.

A comissão organizadora dos debates para as eleições presidenciais nos Estados Unidos decidiu esta quinta-feira que o próximo debate entre os candidatos à presidência, Donald Trump e Joe Biden, será virtual. Mas, pouco depois, o atual presidente dos Estados Unidos reagiu à decisão recusando-se a participar no formato.

NÃO VOU PERDER O MEU TEMPO NUM DEBATE VIRTUAL", disse na Fox Business, acrescentando que a comissão independente que organiza os debates "está a tentar proteger Joe Biden".

Trump foi diagnosticado com covid-19 depois de testes médicos realizados na quinta-feira passada, 48 horas depois do debate com Joe Biden em Cleveland.

Apesar da distância de mais de dez metros entre os dois durante o debate televisivo, a situação obrigou Joe Biden a submeter-se a uma série de testes médicos antes de retomar a campanha eleitoral.

Donald Trump abandonou o Hospital Militar onde esteve internado na segunda-feira, antes de estar curado, tendo os médicos evitado fornecer mais detalhes sobre o estado de saúde do Presidente.