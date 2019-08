As autoridades norte-americanas acreditam ter impedido mais três tiroteios nos Estados Unidos, pouco tempo depois dos ataques de El Paso e Dayton, que vitimaram 31 pessoas. Três jovens caucasianos, com perfil idêntico ao dos atacantes nos outros tiroteios, foram detidos após comportamentos muito suspeitos.

Brandon Wagshol foi detido, no estado do Connecticut, pelas autoridades a 14 de agosto, após ter colocado um post no Facebook onde expressava interesse em cometer um tiroteio em massa, segundo divulgado pelo FBI e a polícia de Norwalk.

A nota avança que o homem enfrenta quatro acusações, entre as quais a posse ilegal de várias munições de armas automáticas. Brandon Wagshol deverá ser presente em tribunal a 6 de setembro.

Durante a investigação foi descoberto que Wagshol estava a comprar partes de armas online para construir a sua própria arma", pode ler-se na nota da polícia.

Durante a busca na residência do jovem foi encontrado todo o tipo de material: uma espingarda e uma pistola, laser para espingarda, lanternas para armas, várias munições de armas, colete e capacete à prova de bala, roupa camuflada e luvas especiais. As armas estão registadas no nome do pai de Brandon Wagshol.

Dois dias depois, a 16 de agosto, a polícia de Daytona Beach, no estado da Florida, prendeu Tristan Wix, de 25 anos, na sequência de várias mensagens de texto para a namorada.

Uma escola é um alvo frágil... é mais provável que abrisse fogo junto de uma zona com muita gente... gostava de bater o recorde de mais mortes confirmadas de sempre", pode ler-se nas mensagens divulgadas pela polícia.

Após interrogatório, o jovem afirmou não ter quaisquer armas de fogo, mas admitiu ser fascinado por tiroteios em massa. Numa das mensagens divulgadas, o jovem afirmou que "umas 100 mortes era bom".

Tristan Wix está a acusado de ameaçar fazer um tiroteio em massa.

Body camera video of @DBShoresPS arresting Tristan Wix, 25, Daytona Beach, yesterday afternoon. He's charged with threatening a mass shooting. Details at https://t.co/tozwPSc9r6 pic.twitter.com/opkun8HY3B — Volusia Co. Sheriff (@VolusiaSheriff) August 17, 2019

O último dos detidos foi James Reardon. Com apenas 20 anos, este jovem foi preso no estado do Ohio depois de ameaçar um tiroteio junto de uma comunidade judaica, no passado sábado, dia 17 de agosto.

As suspeitas surgiram depois de James Reardon ter publicado um vídeo no Instagram onde identificava o Centro Comunitário Judeu de Youngstown e se via alguém a disparar vários tiros.

Após uma melhor investigação, as autoridades perceberam que várias publicações do jovem tinham conteúdo anti-semita, o que motivou uma rusga à casa do jovem, onde foram encontradas armas e munições.

Num documentário transmitido pela National Geographic em 2017, James Reardon, então com 18 anos, afirmava-se como pertencente à Alt-Right, a extrema-direita norte-americana e como uma nacionalista branco.

Os Estados Unidos têm um histórico recente de tiroteios levados a cabo por jovens brancos do sexo masculino. Os últimos dois foram em El Paso e Dayton, entre os dias 3 e 4 de agosto.

No primeiro ataque, o autor foi Patrick Crusius, um rapaz de 21 anos que afirmou que queria matar o máximo de mexicanos possível em El Paso, no estado do Texas, o que levou as autoridades norte-americanas colocaram a hipótese de crime de ódio. Menos de 24 horas depois, Connor Betts, de 24 anos, abriu fogo sobre uma multidão num centro comercial de Dayton, no estado do Ohio. No total, Patrick Crusius matou 22 pessoas, enquanto Connor Betts assassinou nove.