O futuro da América decide-se esta noite e a TVI24 vai acompanhar, numa emissão especial na televisão e no digital, com resultados em tempo real, estas que são as eleições presidenciais mais importantes do mundo.

O republicano Donald Trump ou o democrata Joe Biden: um deles vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Será que os americanos vão dar mais um mandato a Trump ou uma oportunidade a Biden?

A partir das 23 horas arranca na TVI24 a emissão especial, que será conduzida pelos jornalistas Carla Moita e João Póvoa Marinheiro e acompanhada pelo editor de Internacional da TVI, Filipe Caetano.

Em direto dos Estados Unidos estão os enviados especiais Pedro Bello Moraes a acompanhar a campanha republicana em Filadélfia, Carla Rodrigues na campanha democrata em Nova Iorque, e a jornalista Paula Alves Silva em serviço especial para a TVI a partir de Washington.

Pelo estúdio da TVI24 vão passar alguns dos maiores especialistas portugueses em assuntos internacionais, que irão analisar os resultados ao minuto e todos os cenários que ficam em cima da mesa, caso vença Biden ou Trump seja reeleito. Paulo Portas, Nuno Severiano Teixeira, Tiago Moreira de Sá, Nuno Monteiro, Ana Pinto e Raquel Vaz Pinto passam pela noite da TVI24.

No site da TVI24 pode encontrar todos os resultados em tempo real, bem como todos os momentos desta noitada ao minuto, pela mão das jornalistas Manuela Micael e Sofia Santana, às quais se junta também o jornalista Diogo Assunção com foco no que se passa nas redes sociais.

