O ministro do Interior francês, Christophe Castaner, anunciou, através do Twitter, a detenção de um suspeito, na sequência da investigação à explosão de uma bomba artesanal, no centro de Lyon, na sexta-feira.

Colis piégé à #Lyon : un suspect vient d’être interpellé.

Je salue la mobilisation de la SDAT, de la police judiciaire de Lyon et de la DGSI, co-saisies par la section antiterroriste du parquet de Paris.

Leur action conjointe est déterminante. — Christophe Castaner (@CCastaner) May 27, 2019

A explosão aconteceu na rua Victor Hugo, uma rua pedonal, junto a uma padaria/pastelaria, e fez, pelo menos, 13 feridos, entre eles uma menina de oito anos.

Na altura, as autoridades afirmaram que se tratou de uma bomba artesanal, que continha parafusos e pregos.

No momento do incidente, o presidente Emmanuel Macron, que concedia uma entrevista a um jovem youtuber francês, referiu-se ao incidente como um "ataque", que "não causou vítimas mortais", mas sem querer alongar-se em mais comentários sobre o sucedido.

A investigação foi assumida pela secção antiterrorista do Ministério Público de Paris.

Ainda não é conhecida a identidade do detido, mas, segundo a imprensa francesa, as autoridades seguiram a pista de um homem, que circulava de bicicleta e que ali terá colocado o pacote suspeito.

A polícia revelou a imagem do possível autor do ataque e deixou um contacto para as pessoas ligarem caso tivessem alguma informação que possa ser crucial à investigação.

O ministro francês do Interior, Cristophe Castaner, chegou a pedir o reforço da segurança em locais públicos, nomeadamente aqueles onde possam ocorrer eventos desportivos, culturais e religiosos.

Emmanuel Macron utilizou a rede social twitter para lamentar o sucedido e demonstrar apoio aos familiares das vítimas.