O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu adiar em duas semanas o aumento das tarifas aplicadas a produtos chineses, num gesto que o próprio classifica de "boa vontade". As tarifas devem passar de 25% para 30% no próximo dia 15 de outubro.

Donald Trump afirma que terá sido o governo chinês, através do vice-presidente, Liu He, a pedir este adiamento, por razão das comemorações do 70º aniversário da República Popular da China.

As tarifas que os Estados Unidos vão aplicar à China incidem sobre um valor comercial de 250 mil mihões de dólares, cerca de 226 mil milhões de euros.

....on October 1st, we have agreed, as a gesture of good will, to move the increased Tariffs on 250 Billion Dollars worth of goods (25% to 30%), from October 1st to October 15th.