Os resultados preliminares de um estudo que procura averiguar a imunidade dos espanhóis à Covid-19 foram divulgados esta quarta-feira, concluindo a investigação que apenas 5% da população espanhola - cerca de dois milhões de pessoas - tem anticorpos que combatem a doença.

O estudo ENECovid19 revela ainda que se observa "uma variação geográfica marcada na prevalência de anticorpos", explicou Marina Pollante, diretora do Centro Nacional de Epidemiologia de Espanha, citada pelo El Mundo. Nas comunidades de Castilla-La Mancha e Madrid, a imunidade supera os 10% da população.

De acordo com os dados agora obtidos, e que resultam da análise da primeira de três levas de amostras, a prevalência dos anticorpos aumenta com o número de sintomas de Covid-19 referidos e é particulamente alta nas pessoas que referem anosmia, ou seja, perda total ou parcial de olfacto.

Marina Pollante revelou que foram incluídas mais de 60 mil pessoas nesta radiografia da imunidade em Espanha, ou seja, 30 mil lares divididos em dois coortes (grupos de pessoas que têm uma característica em comum).

"Nesta primeira leva, houve uma participação global de 75%", referiu a especialista.

Os dados não se afastaram das hipóteses colocadas pelos especialistas: uma imunidade de cerca de 5%, muito semelhante entre homens e mulheres. Ou seja, Espanha, tal como outros países europeus, não tem imunidade de grupo.

Nas áreas mais afetadas pelo vírus em Espanha, a imunidade chega a ser sete vezes superior à das zonas menos atingidas pela Covid-19. Em Madrid, por exemplo, a prevalência dos anticorpos chega aos 11,3%. Em Soria, aos 14,2% e na província de Barcelona aos 7,1%. Já em Ceuta, Murcia Melilla, Astúrias e Canárias a prevalência de anticorpos é inferior a 2%.

Nas crianças, a imunidade é muito inferior aos adultos: nos bebés com menos de um ano é de 1,1%, entre um e quatro anos chega aos 2,2% e entre os cinco e os nove anos apenas 3% das crianças têm anticorpos contra a Covid-19.

Para recolha de amostras de sangue para análise, colaboraram neste estudo 1.416 centros de saúde em Espanha e 2.600 profissionais de saúde. Foram convidadas a participar mais de 90 mil pessoas, depois de terem sido selecionados os mais de 30 mil lares em que estavam representados os vários grupos de idade, sexo e localização geográfica da população espanhola.

Os dados finais do estudo serão divulgados numa publicação científica. Cada participante será sujeito a dois tipos de testes distintos três vezes, com uma separação de três semanas, para que se possa aferir se, durante o estudo, se desenvolveram anticorpos.

Espanha ultrapassou, nesta quarta-feira, a barreira das 27.000 mortes por Covid-19, anunciaram as autoridades de saúde, no balanço diário.

Nas últimas horas 24 registaram-se mais 184 óbitos, elevando o total para 27.104.

Estudo português "no terreno"

O secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales anunciou esta quarta-feira que já está "no terreno" um estudo para avaliar a imunidade da população portuguesa, tal como foi feito em Espanha.

Lacerda Sales disse que "foram já contactados todos os 17 hospitais da rede nacional de hospitais" e os "105 postos de análises clínicas em todo o território nacional" e que "os materiais para a recolha de sangue e os questionários para a recolha de dados serão entregues nos locais até ao início da próxima semana".

O inquérito serológico nacional é promovido pelo INSA em articulação com a DGS e conta com a parceria da Associação Nacional de Laboratórios Clínicos, dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde e das regiões autónomas.