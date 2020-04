Os duques de Sussex vão lançar uma nova fundação de solidariedade à qual vão chamar Archewell, nome que planeiam tornar na sua nova marca, anunciaram Harry e Meghan.

A fundação vai substituir assim o projeto delineado para a marca SussexRoyal. Recorde-se que, de acordo com o que foi acertado com a família real britânica, depois de se afastarem dos deveres reais Harry e Meghan mantêm os títulos mas não poderão usar referências à realeza, o que os obrigou a abdicarem da marca SussexRoyal.

Segundo o Daily Telegraph, mais pormenores sobre a nova organização serão dados "na altura certa", revelou o casal, que terá atrasado o anúncio oficial devido à pandemia de Covid-19.

De acordo com o jornal britânico, Harry e Meghan já terão avançado no mês passado com a formalização da nova marca nos Estados Unidos e terão planos para começar um novo website, criar um serviço de voluntariado e partilhar conteúdos escolares através de filmes, podcasts e livros.

Os duques de Sussex mudaram-se recentemente do Canadá para os Estados Unidos e vivem em Los Angeles com o filho Archie, que faz um ano no próximo dia 6 de maio.

O casal acabou por revelar ao Telegraph apenas os motivos por detrás da escolha do nome para a nova fundação: