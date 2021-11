O Conselho do Atlântico Norte, órgão máximo de tomada de decisão da NATO, condenou esta sexta-feira “energicamente” a “instrumentalização cruel” das migrações por parte da Bielorrússia e garantiu que permanecerá “vigilante” quanto ao “risco de escalada e provocação”.

O Conselho do Atlântico Norte condena energicamente a instrumentalização contínua da migração irregular criada artificialmente pela Bielorrússia como parte das suas ações híbridas dirigidas contra a Polónia, Lituânia e Letónia, para fins políticos", disse o órgão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em comunicado.