O duque e a duquesa de Sussex anunciaram o nascimento da sua filha, que se chama Lilibet Diana Mountbatten-Windsor - um nome que homenageia a rainha Isabel (que tem como diminutivo Lilibet) e a princesa Diana, mãe de Harry.

Desde o anúncio oficial, as reações têm-se multiplicado nas redes sociais. Desde anónimos a celebridades, e figuras de estado, "todos" parecem querer reagir ao nascimento de Lilibet Diana.

Entre as reações, destaque para a do "Palácio de Buckingham".

A rainha, o príncipe de Gales e a duquesa da Cornualha, e os duques de Cambridge foram informados e estão encantados com as notícias do nascimento da filha dos duques de Sussex" , comunicaram numa nota oficial.

Os duques de Cambridge não perderam tempo e reagiram de forma isolada, também, através de uma publicação na rede social instagram.

Também o primeiro-ministro britânico reagiu.

Many congratulations to The Duke & Duchess of Sussex on the birth of their daughter.