O duque e a duquesa de Sussex anunciaram o nascimento da sua filha, que se chama Lilibet Diana Mountbatten-Windsor - um nome que homenageia a rainha Isabel (que tem como diminutivo Lilibet) e a princesa Diana, mãe de Harry.

"Lili", como os pais lhe chamam, é a primeira irmã de Archie e nasceu na sexta-feira, às 11:40, no Santa Barbara Cottage Hospital, na Califórnia, EUA.

"No dia 4 de junho, fomos abençoados com a chegada de nossa filha, Lili. Ela é mais do que poderíamos ter imaginado e estamos gratos pelo amor e orações que sentimos em todo o mundo", disseram Harry e Meghan em comunicado. "Obrigado por todo o carinho e apoio durante este momento muito especial para nossa família."

A rainha e o príncipe William já reagiram à notícia.

O nascimento ocorre após uma entrevista recente de Harry e Meghan com Oprah Winfrey, em março, onde o casal descreveu discussões dolorosas sobre a cor da pele do seu primeiro filho, perdendo a proteção real e as intensas pressões que levaram Meghan a pensar em suicídio.

Harry e a atriz americana Meghan Markle casaram-se no Castelo de Windsor em maio de 2018 e o seu filho Archie nasceu um ano depois.

No início de 2020, Meghan e Harry anunciaram que iam deixar os deveres reais e que se iriam mudar para os Estados Unidos, perante o que consideraram ser intrusões insuportáveis e atitudes racistas dos media britânicos.

O casal mora em Santa Bárbara, Califórnia.