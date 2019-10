Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, ameaçou a Europa de que vai "abrir os portões" da fronteira turca com a Síria, deixando 3,6 milhões de refugiados sírios migarem para a Europa. O chefe de estado turco avisou que estas são as consequências caso a ação militar da Turquia na Síria seja considerada uma ocupação pelos líderes políticos europeus.

O presidente da Turquia fez estas declarações durante uma reunião com legisladores e ministros turcos.

Erdogan explicou ainda que o executivo de Ancara vai continuar a manter detidos os combatentes do Estado Islâmico, prosseguindo depois para a sua repatriação. As mulheres e filhos destes detidos vão passar por programas de desradicalização.

Recorde-se que, já esta quinta-feira, o Erdogan anunciou a morte de 109 combatentes curdos, numa declaração onde já pedia neutralidade à União Europeia, que se tem pronunciado contra a invasão turca à Síria.

Entre 60.000 e 90.000 pessoas terão abandonado as suas casas no nordeste da Síria desde o início de uma ofensiva da Turquia na quarta-feira, indicaram várias organizações não-governamentais.

Numa declaração assinada por 14 organizações, incluindo os Médicos Sem Fronteiras, Oxfam e Conselho Norueguês dos Refugiados, calcula-se que já haja mais de 90.000 deslocados internos na região.

O exército turco apoiado por alguns rebeldes sírios lançou uma operação militar contra as zonas controladas pelas forças curdas no nordeste da Síria, apesar dos numerosos alertas internacionais.

Um dos objetivos da operação é criar uma zona tampão de cerca de 30 quilómetros de extensão a partir da sua fronteira no norte da Síria e deslocar para a região uma parte dos 3,6 milhões de refugiados sírios que vivem na Turquia.

Alerta ainda que um grande número de civis arrisca deixar de ter acesso à ajuda humanitária.

Numa declaração separada, a ONG Save The Children chama a atenção para a possibilidade de “um desastre humanitário iminente”.

#SOHR More than 60,000 civilians have been displaced from their areas east of the #Euphrates in less than 36 hours https://t.co/8vmvWyEPNY