O concerto do cantor canadiano Michael Bublé na Altice Arena, em Lisboa, a 30 de setembro, esgotou em 24 horas, tendo a promotora do espetáculo anunciado hoje data extra para 1 de outubro.

“A nova 'tournée' de Michael Bublé já é um sucesso. As datas da 'tournée' europeia foram colocadas à venda no sábado e em Portugal o concerto esgotou em menos de 24 horas. Devido à elevada procura foi colocada à venda uma data extra – 1 de Outubro”, refere a promotora Ritmos e Blues, num comunicado hoje divulgado, acrescentando que os bilhetes para a nova data já estão à venda.

Michael Bublé, de 43 anos, editou o primeiro álbum, "First dance", em 1996, ainda antes de assinar qualquer acordo com uma editora discográfica.

O primeiro grande êxito surgiu em 2003 com o álbum homónimo, num registo entre a pop e o jazz, revisitando 'standards' e temas pop rock, como "Fever", "Put your head on my shoulder", "Crazy little thing called love" e "Kissing a fool".

Influenciado por Tony Bennett, Frank Sinatra, Dean Martin e Harry Connick Jr., Michael Bublé já vendeu desde então mais de 25 milhões de discos em todo o mundo, e conquistou vários prémios Juno, Emmy e Grammy.

O álbum mais recente de Michael Bublé, “Nobody but me” foi editado em 2016.

Gravado em Los Angeles, nos Estados Unidos, e em Vancouver, no Canadá, “Nobody but me” inclui três temas da autoria de Michael Bublé e interpretações de clássicos como “My baby just cares for me”, gravado, entre outros, por Nina Simone, “God only knows”, de Brian Wilson, ou “I wanna be around”, de Johnny Mercer.

Em agosto, o cantor regressou aos palcos após dois anos de afastamento, por questões familiares.

Michael Bublé anunciou em 2016 que iria fazer uma pausa na carreira, depois do filho mais novo, então com três anos, ter sido diagnosticado com um cancro.