O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou esta segunda-feira que o primeiro-ministro vai reforçar a confiança na ministra da Justiça.

Durante o debate televisivo frente a João Ferreira para as Eleições Presidenciais, Marcelo foi questionado sobre o caso do procurador José Guerra e revelou que, durante caminho para os estúdios da TVI, António Costa lhe disse ao telefone que ia emitir uma nota a reafirmar a confiança na ministra da Justiça.

A escolha de José Guerra como procurador europeu e os erros sobre o currículo do próprio que constam da nota enviada em 2019 para a REPER têm gerado grande polémica.

Marcelo Rebelo de Sousa recusou comentar se a continuidade da ministra deve ser posta em causa.

O Presidente não pode exonerar ministros sem ser sob proposta do primeiro-ministro, antecedida ou não do pedido de demissão do ministro", esclareceu, acrescentando que "o Presidente não tem opinião que não seja respeitar a constituição sobre isso".